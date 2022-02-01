Göksun’da çığ tehlikesi: 10 ev boşaltıldı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından oluşan çığ tehlikesi nedeniyle 10 ev tahliye edildi.
- AA
- 01.02.2022 - 15:25
- Güncelleme : 01.02.2022 - 16:20
Bir süredir devam eden kar yağışı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışı nedeniyle Ericek Mahallesi Müdürler Obası'nda çığ düşmeleri sonucu bazı yapılar zarar gördü.
10 EV BOŞALTILDI
Can kaybının yaşanmadığı bölgede risk altındaki 10 ev ise boşaltıldı.
Söz konusu evlerdeki 36 kişi, Göksun Kaymakamlığının koordinesinde ilçe merkezinde yaşayan yakınlarının yanlarına yerleştirildi.
Kahramanmaraş'ta çığ tehlikesi nedeniyle 10 ev boşaltıldı VİDEO
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.