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    Gölcük'te 164 metruk bina yıkıldı

    Gölcük'te, sosyal riskler oluşturan ve güçlendirmesi yapılmayan 164 metruk binanın yıkım işlemi tamamlandı.
    • 07.11.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 17:56
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    Gölcük'te 164 metruk bina yıkıldı

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde belediye, ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

    Çalışmalarda son olarak Şehitler Mahallesi Tersane İlkokulu karşısında bulunan metruk yapının yıkım ve enkaz kaldırma işlemi, belediye ekipleri tarafından tamamlandı.

    164 metruk bina yıkıldı

    Çalışmanın tamamlanması ile birlikte ilçe genelinde, sosyal riskler oluşturan ve metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 107 bina yıkılarak, enkazı kaldırılmış oldu.

    İHA'nın haberine göre, Deniz Evler Kentsel Dönüşüm alanındaki 50, eski sanayi sitesindeki 10 bina ile yıkılan ve enkazı kaldıran bina sayısı 164’e ulaştı.

    Gölcük te 164 metruk bina yıkıldı #1

    Gölcük te 164 metruk bina yıkıldı #2

    Gölcük te 164 metruk bina yıkıldı #3


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