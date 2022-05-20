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    Görev esnasında kalp krizi geçiren asker şehit düştü

    Suriye'nin İdlib Kentinde görev sırasında kalp krizi geçiren sözleşmeli er Atalay Özgüvener şehit oldu.
    • 20.05.2022 - 21:51
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 21:52
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    Görev esnasında kalp krizi geçiren asker şehit düştü

    1 yıl önce Türk Silahlı kuvvetlerinde göreve başlayan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, ilk görev yeri olan İdlib’de dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

    Kalp krizi sonucu şehit oldu

    Özgüvener, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sözleşmeli Er Özgüvener’in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Ankara'ya şehit ateşi düştü

    Özgüvener’in ölüm haberi, Ankara’da yaşayan baba ocağına ulaştı. Evin önünde Altındağ Belediyesi’nce taziye çadırı kuruldu. Baba Özer Özgüvener, taziyeleri kabul etti.

    Görev esnasında kalp krizi geçiren asker şehit düştü #1

    Görev esnasında kalp krizi geçiren asker şehit düştü #2


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