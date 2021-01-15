Görevi sırasında rahatsızlanan Yarbay Şükrü Cömert şehit oldu

Görevi sırasında rahatsızlanan Yarbay Şükrü Cömert şehit oldu

Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert görev esnasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrindeki Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert’in görev esnasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olduğunu bildirdi.

"KAHRAMAN ŞEHİDİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİM"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, görev esnasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 14 Ocak 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.



