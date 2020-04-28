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    Görüntülü aramayla mezarını gördüğü annesine dua etti

    Annesinin ölüm yıl dönümü nedeniyle Antalya'daki mezarına gidemeyen kadın, belediye ekiplerinin yardımıyla mezarı gördü.
    • AA
    • 28.04.2020 - 15:25
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    Görüntülü aramayla mezarını gördüğü annesine dua etti

    İzmir'de yaşayan Hanife Kaya, 2016'da kaybettiği annesi Ayşe Kaya'yı her ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarı başında andı.

    Kaya, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle kente gidemedi.

    MEZARI GÖRMEK İÇİN BELEDİYEDEN YARDIM İSTEDİ

    Belediyeyi arayan Ayşe Kaya, Arapsuyu Mezarlığı'ndaki annesinin mezarını görüp dua etmek istediğini belirterek yardım istedi.

    Konyaaltı Belediyesi çalışanlarından Gül Ekici, mezarlığa giderek Kaya'nın talebini yerine getirdi.

    Görüntülü aramayla mezarını gördüğü annesine dua etti ViDEO

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Annesinin mezarını görünce gözyaşlarını tutamayan Kaya, bir süre dua etti.

    Ayşe Kaya, isteğinin yerine getirilmesine destek veren belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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