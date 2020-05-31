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- Gri listede yer alan terörist Adem Çelebi öldürüldü
Gri listede yer alan terörist Adem Çelebi öldürüldü
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonda, gri listede yer alan terörist Adem Çelebi'nin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.
- AA
- 31.05.2020 - 13:55
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonda, gri listede yer alan terörist Adem Çelebi'nin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.