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Gri listede yer alan terörist Adem Çelebi öldürüldü

Gri listede yer alan terörist Adem Çelebi öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonda, gri listede yer alan terörist Adem Çelebi'nin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.