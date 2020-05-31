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    Gri listede yer alan terörist Adem Çelebi öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonda, gri listede yer alan terörist Adem Çelebi'nin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.
    • AA
    • 31.05.2020 - 13:55
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    Gri listede yer alan terörist Adem Çelebi öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonda, gri listede yer alan terörist Adem Çelebi'nin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

     

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