Gülistan Doku için baraj boşaltılmaya başlandı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Gülistan Doku'yu arama çalışmalarıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için çalışmalar farklı bir boyut kazandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doku'nun ailesiyle görüşerek, Uzunçayır Baraj Gölü'nün boşatılacağını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tunceli Valilisi Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyareti sırasında Gülistan Doku'yu arama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

"BARAJ FİİLEN BOŞALTILIYOR"

Barajın boşaltılması yönünde bir talimatın olduğunu belirten Çataklı, "O yönde bir çalışma da pazartesi gününden itibaren başladı." diyerek, şunları söyledi:

"Hedef, mümkün olduğu kadar barajın, en azından köprünün etrafındaki alanın kurutularak çalışmayı gözle de görülür bir şekilde sonuçlandırmaya gayret etmek. O sebeple teknik arkadaşlar da çalışıyorlar ama fiilen barajın boşaltılması çalışması başladı.

Şunu da belirtmek isterim, yaklaşık 180 gün su altında arama faaliyeti yürüttük. Konuyla ilgili 500 civarında personel görevlendirdik. Türkiye'nin birçok ilinden arkadaşlarımız geldi."



10-15 GÜN SÜRECEK

Çataklı, bu tür arama çalışmalarının 10-15 gün sürdürüldüğüne işaret ederek, Doku'nun bulunması için su altındaki arama çalışmalarını yaklaşık 6 ay sürdürdüklerini dile getirdi.

Arama çalışmalarını ellerindeki tüm imkanları kullanarak gerçekleştirdiklerini anlatan Çataklı, şunları kaydetti:

"Tüm bu çabalara rağmen bir netice alamadık. Bu konuyla ilgili bir netice almayı emin olun en çok biz istiyoruz, elbette ailesi de istiyor. Biz de neticeyi alıp bu işi nihayete erdirmek istiyoruz. Ama geçmişte biliyorsunuz başka örneklerimiz de var, dünya da da birçok örnek var. Netice alınamadığı örnekler de var. Ancak imkan ve kabiliyetlerimizi bugüne kadar kullandık. Bu konuda son bir talep var. Teknik imkanlar el verdiği ölçüde bu konuda gereği yapılacak. Bu konuda zaten talimat da verildi, kurumlar da üzerine çalışıyor. İnşallah bir netice alırız."

TELEFONU VİYADÜKTE SİNYAL VERDİ

Öte yandan, Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.

Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini aktarınca bölgede arama çalışmaları başlatıldı.