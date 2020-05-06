Gümüşhane'de 245 kişinin karantina süresi tamamlandı

Belçika'dan getirilerek yurtta karantina altına alınan 245 Türk vatandaşı, sürelerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan vatandaşlar Türkiye'ye getirilmeye devam ederken, karantina süresinin tamamlayan kişiler ise tek tek evlerine uğurlanıyor.

Gümüşhane'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'nda 22 Nisan tarihinde Belçika'dan getirilerek karantinaya alınan 245 vatandaşın, karantina süreci sona erdi.

245 KİŞİ KARANTİNA SÜRESİNİ TAMAMLADI

Vatandaşların, ateş ölçümü sonrası yurttan ayrılış işlemlerinin ardından 13 otobüs ile Türkiye'nin 42 iline yolculukları başladı.

Şehirden ayrılmadan önce bazı misafirler ile karantina süreci sona erenler arasında bulunan Belçika'da KVC Westerlo takımında kiralık oynayan Fenerbahçeli futbolcu Berke Özer, yurdun bahçesine çam ağacı dikti.

"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÇIKTIK"

Yetkililerce her türlü ihtiyaçlarının spor aletleri dahil karşılandığını belirten Özer, "Sağ olsunlar, bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgiler yardımcı oldular. Spor aletleri sağladılar. Şimdi de sağlıklı bir şekilde çıktık. Evimize geçip orada da bir 14 günlük ev karantinamızı tamamlayıp inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sonrasında bu süreç nasıl ilerleyecek bakacağız." dedi.

"BİZ EVDE KALDIKÇA HERŞEY GÜZEL OLUR"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da şimdiden kutlayan Özer, tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı da şimdiden kutlayarak "Biz evde kaldıkça herşey çok güzel olacak." dedi.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Karantina süreci sona eren 61 yaşındaki Atiye Taşkil de İstanbul'da yaşadığını ve sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olan oğlunu görmek için Belçika'ya gittiğini belirtti.

Belçika'da 3 ay kaldığını ve koronavirüs nedeniyle geri dönüşünün 10 gün uzadığını söyleyen Taşkil, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bizi getirdiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 14 gün güzel geçti. Her şeyi sağladılar. Hiçbir şeyimizi eksik etmediler. Şimdi İstanbul'a torunlarımın yanına gidiyorum." dedi.