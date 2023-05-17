Gümüşhane'de arı kovanı yüklü pikap yan yattı: 60 kovan arı telef oldu Gümüşhane’de arı kovanı yüklü pikap virajı alamayınca yan yattı. Kazada 60 kovan arı telef olurken 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA

Gece saatlerinde Gümüşhane merkez Tekke Köyü yakınlarında, Trabzon’dan Bayburt’a giden K.Ş. idaresindeki 61 DD 047 plakalı arı kovanı yüklü pikap Tekke Köyü girişi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle virajı alamayınca yan yattı.

Yan yatan pikapta 60 kovan arı telef oldu

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen pikap içerisinde bulunan ve hafif şekilde yaralanan sürücü K.Ş. ve eşi H.Ş. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edilirken, pikap içerisinde bulunan 60 kovan arı yol kenarına saçılarak telef oldu.