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    Gümüşhane'de define arayan 7 kişiye suçüstü

    Evinin altında 12 metre uzunluğunda tünel kazarak define arayan ev sahibi ile 6 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 07.12.2020 - 19:10
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    Gümüşhane'de define arayan 7 kişiye suçüstü

     

    Gümüşhane'de merkeze bağlı Aksu köyünde İ.Y., evinin altında define aramak için kazı başlattı.

    İhbar üzerine jandarma ekipleri eve operasyon düzenledi.

    Ekipler, baskın yaptıkları evin altında 12 metre uzunluğunda tünelle karşılaştı.

    6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ev sahibi İ.Y. ile H.Y, S.Y, K.Z, A.Y, A.K ve M.İ. gözaltına alındı. Tünelde yapılan aramada halat, kazma, kürek ve çeşitli ekipman ve malzeme ele geçirildi. Kaçak kazı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Gümüşhane de define arayan 7 kişiye suçüstü #1

    Gümüşhane de define arayan 7 kişiye suçüstü #2

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