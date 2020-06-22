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    Gümüşhane'de el frenini çekmeyi unuttuğu araç aşağı düştü

    Gümüşhane'de süpermarkete alışverişe giren bir vatandaşın el frenini çekmeyi unuttuğu araç, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki duvardan aşağıya düştü.
    • İHA
    • 22.06.2020 - 23:45
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    Gümüşhane'de el frenini çekmeyi unuttuğu araç aşağı düştü #1

    Gümüşhane kent merkezinde yaşayan Köksal Kaya, alışveriş yapmak için 29 DD 183 plakalı aracıyla Oltanbey Mahallesi, Müze Sokak’taki bir süpermarkete gitti.

    EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTUNCA ARACI AŞAĞI YOLA DÜŞTÜ

    Kaya, marketin önüne park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca, kendisi alışveriş için içerdeyken araç kendi kendine hareket ederek yaklaşık 20 metrelik duvarı aşağıya düştü.

    Gümüşhane'de el frenini çekmeyi unuttuğu araç aşağı düştü #2

    YARALI YA DA CAN KAYBI YOK

    Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis, Gümüşhane İtfaiyesi ve AFAD ekipleri olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığını belirledi.

    Vatandaşların meraklı bakışları arasında kullanılamaz hale gelen araç ekiplerin yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

    Gümüşhane'de el frenini çekmeyi unuttuğu araç aşağı düştü #3

    Gümüşhane'de el frenini çekmeyi unuttuğu araç aşağı düştü #4

    Gümüşhane'de el frenini çekmeyi unuttuğu araç aşağı düştü #5

    Gümüşhane'de el frenini çekmeyi unuttuğu araç aşağı düştü #6

    Gümüşhane'de el frenini çekmeyi unuttuğu araç aşağı düştü #7

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