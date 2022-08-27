Bir çift ayakkabı karşılığında 7 günlükken aldığı kuzuyu gözleri yanmasın diye bebek şampuanıyla yıkayan vatandaş, kuzu büyüse bile kestirmeyeceklerini söyledi.

Evlatlarından ayırmadığı kuzuya adeta bebek gibi bakıyor...

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Halim Tonyalı, bölgede 30 yıldır ayakkabı dükkanı işletiyor.

Bir çift ayakkabı karşılığında kuzu teklif edildi

Bölgedeki yayladan dükkana gelen bir vatandaş, oğluna ayakkabı almak için para yerine kuzu teklif etti.

Teklifi kabul eden Tonyalı, 7 günlükken aldığı kuzuya evladı gibi bakmaya başladı.

Esnafın maskotu oldu

Bakımını eksik etmeyen sahibi, berbere götürerek fön çektiriyor, parfüm sıktırıyor.

İHA'nın aktarımına göre; her gün dükkana giderken yanında götürdüğü kuzu aynı zamanda kuzu bölgedeki esnafın da maskotu haline geldi.

Gümüşhane'de esnafın maskotu olan kuzu, sahibi tarafından bebek gibi bakılıyor VİDEO



"İsmini Yetim koydum"

Kuzunun bölge halkının maskotu haline geldiğini ve herkesin ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen esnaf Halim Tonyalı, “Benim oğlumla bir yaylacı geldi ayakkabı mağazamıza. Müşterimiz oğluna ayakkabı istedi, bana bir çift ayakkabı ver de ben de sana bir küçük kuzu vereyim dedi. Benim küçük çocuklarım olduğu için tamam olsun dedik. 1-2 gün sonra yaylacı aradı gelin kuzuyu alın dedi. Gittiğimde o kadar küçüktü ki kuzu arabanın içinde küçücük bağırıyordu. Aldım kuzuyu buraya getirdim, burada kuzu bizimle dolaşmaya başladı, halıların üzerinde uyudu. 7 günlükken geldi bize. Daha göbek bağı düşmemişti. İsmini ben 'Yetim' koydum. Özellikle buna sebep buraya gelen müşteriler var çocuklarını alıp kuzuyu sevelim diye geliyorlar.





"Bebek şampuanıyla banyosunu yapıyor"

Benim küçük çocuklarım var 3-4 yaşlarında bunu parka götürüyorlar. Parkta kaydırıyorlar, salıncakta sallıyorlar. Kuzu resmen çocuklarımın bir eğlencesi oldu. Parka gelen vatandaşların kucağından inmiyor. Kuzumuz bebek şampuanıyla banyosunu yapıyor gözleri yanmasın diye küçücük. Banyosunu yapıyor ondan sonra tüylerini saç kurutma makinesiyle kurutuyoruz, tarıyoruz. Burada bir kuaför amcası var ücretsiz bir şekilde saçına fön çekiyor, tarıyor, parfümünü sıkıyor. Kuzuyu bir süre sonra insan evlatlarından ayıramıyor, evladın gibi peşinden ayrılmıyor. Evden arabayla geliyorum bazen arabadan indiğim zaman camdan atlayıp peşime geliyor. Nereye gidersem kuzu benden ayrılmıyor. Kuzuyu büyüteceğiz, büyüdükten sonra artık bu da yaylacılarla birlikte dağlara çıkacak, otlamaları dağlarda yapacak ama tabiki kesinlikle kuzu ne kadar büyürse büyüsün kesmeyeceğiz” dedi.

"Bağırıyor, ortalığı yıkıyor ama olsun"

Kuzunun Halim Tonyalı’nın yanından ayrılmadığını ifade eden esnaf İbrahim Bayrak, “Kuzu bizim maskotumuz oldu, marketimize de geliyor arada sırada. Bağırıyor, ortalığı yıkıyor ama olsun. Kuzu çok sevimli zaten, ortalıkta dolanıyor. Halim abinin peşinden ayrılmıyor zaten. Halim abi bizim dükkana geliyor, o da peşinden geliyor. Bir ara aldım bunu gizledim, sonra bir baktım yine Halim abinin peşine koşuyor. Çocuklar seviyorlar, hatta almak istiyorlar. Müşteriler seviyorlar, herkes kucağına almak istiyor” ifadelerini kullandı.