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    Gümüşhane'de freni boşalan otomobil ters döndü: 2 yaralı

    Gümüşhane’de köyden dönen otomobil freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada karı koca yaralandı.
    • 27.12.2022 - 22:27
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    Gümüşhane'de freni boşalan otomobil ters döndü: 2 yaralı

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyünden Kürtün istikametine giden Tayyar Mendeş (59) yönetimindeki 28 AB 589 plakalı otomobil köyün çıkışında freni boşalınca kontrolden çıkarak şarampole çarpıp ters döndü.

    Ters dönende araçta 2 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre, kazada sürücü Mendeş ile araçta bulunan eşi Perihan Mendeş (56) hafif şekilde yaralanırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Kürtün Devlet Hastanesine ardından da Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Gümüşhane de freni boşalan otomobil ters döndü: 2 yaralı #1

    Gümüşhane de freni boşalan otomobil ters döndü: 2 yaralı #2


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