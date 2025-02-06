İHA

Drift tutkunları ağır para cezalarına rağmen durmak bilmiyor.

Trafikte driftin adresin bu kez Gümüşhane oldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, eski Zigana Tüneli'nin girişindeki Zigana Bakımevi'nin önünde 4 sürücünün drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

5 KİŞİYE TOPLAM 222 BİN LİRA CEZA

Bölgeye yönlendirilen trafik ekipleri, drift attıkları belirlenen 4 sürücü ile bir araç sahibine 222 bin 922 lira para cezası kesti.

Ekipler, 3 kişinin sürücü belgelerine 60 gün süreyle el koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilay Kaynak
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