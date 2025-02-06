Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Drift tutkunları ağır para cezalarına rağmen durmak bilmiyor.

Trafikte driftin adresin bu kez Gümüşhane oldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, eski Zigana Tüneli'nin girişindeki Zigana Bakımevi'nin önünde 4 sürücünün drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

5 KİŞİYE TOPLAM 222 BİN LİRA CEZA

Bölgeye yönlendirilen trafik ekipleri, drift attıkları belirlenen 4 sürücü ile bir araç sahibine 222 bin 922 lira para cezası kesti.

Ekipler, 3 kişinin sürücü belgelerine 60 gün süreyle el koydu.