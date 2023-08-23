Gümüşhane’de trafik kazası: 2’si ağır 7 yaralı Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2’si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

İHA Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden Erzincan istikametine giden Ahmet Enes Can (25) yönetimindeki 29 AZ 345 plakalı otomobil, Yukarı Özlüce köyü mevkiinde Fethi Tok (52) yönetimindeki 61 TR 863 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Enes Can ve aynı araçta bulunan Evin Can, Şehristan Okuş, Hiranur Okuş, Emine Okuş, Elif Can ile hafif ticari aracın sürücüsü Fethi Tok ve yanındaki Enes Tok yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki kişinin durumu ağır Yaralılardan otomobil sürücüsü Ahmet Enes Can ile Evin Can ve Şehristan Okuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Kelkit-Erzincan karayolunda bir süre ulaşım kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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