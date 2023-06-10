Gümüşhane’de trafik kazası: 4 yaralı

İHA
Gümüşhane Harmancık köyünde gece saatlerinde, Trabzon’dan Gümüşhane istikametine hareket halindeki 69 AAE 871 plakalı otomobilin sürücüsü Ç.Ş. Harmancık köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Tabelaya çarparak durabildi
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan tabelaya çarparak durabildi.
4 yaralının sağlık durumu iyi
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ç.Ş., M.Ş., B.K. ve M.Ş. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.