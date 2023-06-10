Gümüşhane’de trafik kazası: 4 yaralı Gümüşhane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki tabelaya çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

İHA

Gümüşhane Harmancık köyünde gece saatlerinde, Trabzon’dan Gümüşhane istikametine hareket halindeki 69 AAE 871 plakalı otomobilin sürücüsü Ç.Ş. Harmancık köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Tabelaya çarparak durabildi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan tabelaya çarparak durabildi.

4 yaralının sağlık durumu iyi

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ç.Ş., M.Ş., B.K. ve M.Ş. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.