Devlet desteğiyle kurduğu bahçesinde yetiştirdiği çileklerine yoğun talep olduğunu söyleyen üretici, lezzetinin de dinlettiği türkülerden geldiğini söylüyor.

Doğu Karadeniz bölgesinin güneşli gün sayısının en fazla olduğu il olan Gümüşhane'de temiz su kaynakları ve kirlenmemiş toprakların etkisiyle, meyve ve sebzelerin tadı ile aroması daha da lezzetli oluyor.

Bu da üretimi artırıyor. Şu sıralar en çok çilek yetiştiricileri şehrin suyundan toprağından faydalanıyor.

DEVLET DESTEKLİ KURDU

Devletten hem özel idare hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü aracılığıyla destek alan Nihat Aydın, köyündeki 4 dönüm arazide sera ve açık alanda çilek üretiyor.

SAĞLIĞI EL VERDİĞİNCE ÇİLEK YETİŞTİRECEK

Denizden bin 432 metre yükseklikteki serasının topraklarını orman ve dağlardan getiren Aydın, hayvan gübresi de kullanıyor. Haftanın 7 gününü çilek bahçesinde geçiren ve sağlığı el verdiğince bu işi yapmayı düşündüğünü söyleyen Aydın'ın çilekleri yok satıyor.

ÇİLEĞİN LEZZETİ TÜRKÜLERDE GİZLİ

Çilek tarlasında gezereken elinden radyosunu indrimediğini belirten Aydın, "Kemençe parçaları, türküler ve ağır havaları çok dinlerim. Arkadaşlarım bana çileğin lezzetinin sebebini sorduğunda bende onlara müzik dinlettiğim için olduğunu söylüyorum.” ifadelerini kullandı.

ÜRÜN YETİŞTİREMİYOR

Ürün göndermekte zorlanarak yetiştiremediğini kaydeden Aydın, “Şu anda Gümüşhane, Torul ve Trabzon’a ürün veriyorum. İlk yaptığım yıl tanıtım yapmadığım için yalnızca Trabzon’a ürün gönderdim. Şimdi Gümüşhane’ye de ürün veriyorum ama hiçbirine yetişemiyorum.” diye konuştu.

Gümüşhane'de türkü dinletilen çileklere yoğun talep - VİDEO



ÇİLEĞİ DERTLİ TÜRKÜLER GÜZELLEŞTİRİYOR

İkisu-Şiran kara yoluna çok yakın noktadaki çilek tarlasına gelen Samet Çelik ise “Buranın çileğinin iyi olduğunu duyunca geldik. Tadı, aroması ve kokusu çok farklı ve çok güzel. Sebebini sorduğumuzda çileklere özellikle dertli türküler dinlettiğini söyledi. Bu tadın da buradan geldiğini düşünüyoruz. Herkesi buraya vitamin deposu çileklerin tadına bakmaya davet ediyorum.” şeklinde konuştu.



















