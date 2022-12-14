Bir kümeste tavuk yiyen vaşak, hayvanların sahibinden kaçarken girdiği mobilya mağazasına sığındı. Vaşağı ilk kez görenler cep telefonlarına sarıldı...

Ormanların iç kısımlarında ve dağlık bölgelerde yaşayan, kedigiller familyasının Türkiye’deki en büyük kedi türü olan, sadece et tüketen ve "Ormanların hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, Gümüşhane’nin Kelkit ilçe merkezinde görüntülendi.

Bugüne kadar hep fotokapana yakalanan vaşak, tavuklarını telef ettiği kümesin sahibinin fark etmesinin ardından korkarak caddeye daldı.

Mağazaya sığındı

Evin yakınında bulunan bir mobilya mağazasına giren yetişkin vaşak, bir süre sonra burada sıkışıp kaldı.

Mağaza sahiplerinin haber vermesiyle bölgeye gelen Kelkit Belediyesi zabıta ekipleri, yakaladıkları vaşağı uyuşturucu iğneyle uyuttuktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti.

Gümüşhane’de yediği tavukların sahibinden kaçak vaşak, mağazaya girdi ViDEO

Beslenip, doğaya salınacak

DKMP ekipleri teslim aldıkları vaşağın ilk sağlık kontrolünde bir sorunu ve yarasının olmadığını belirledi.

Kontrol amaçlı olarak veteriner gözetimine alınan vaşak, halsiz düşmesi nedeniyle bir süre bakılıp beslendikten sonra doğaya salınacak.

“Niye yedin tavuğu?”

Vaşağın mağazaya girdiği ve yakalandığı anlar, kayıt altına alınırken; o ana tanıklık edenlerin ifadeleri de dikkatlerden kaçmadı.

Vatandaşların ilk kez gördükleri hayvan için “Karyolada mı yatıyor o?”, “Onu bana verin de besleyeyim”, “Niye yedin tavuğu?” gibi yorumları görüntülere yansıdı.

“İlk gördüğümüzde şoke olduk”

Aydın Doğan Caddesi üzerinde bulunan mobilya mağazasına giren vaşağı görenlerden biri de Veysel Mutlu oldu.

Duygularını İHA’ya anlatan Mutlu, “Arkadaşlar kapının önünde dikilirken, aradan vaşak çıktı ve hızlıca yolun karşısındaki mağazaya girdi. Ahmet abinin tavuğunu yemiş. Aradan bir yerden çıktı o da. O da eline sopa alıp kovalamış ve korkan vaşak direk dükkanın içine girdi. İlk defa böyle bir şey gördük. İlk gördüğümüzde şoke olduk. İlçe merkezinde, caddenin ortasından karşıya geçti ve dükkanın içine girdi. Sonrasında zabıta geldi, yakalayıp götürdüler.” dedi.