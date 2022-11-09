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    Gümüşhane'de yola savrulan tomruklar otomobile çarptı: 1 yaralı

    Gümüşhane’de tomruk yüklü kamyonda kancanın çıkması sonucu yola düşen tomruklar seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
    • 09.11.2022 - 23:49
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    Gümüşhane'de yola savrulan tomruklar otomobile çarptı: 1 yaralı

    Gümüşhane’den Bayburt istikametine ilerleyen Gürkan A. yönetimindeki 61 ACS 029 plakalı tomruk yüklü kamyonun kasasındaki tomrukları birbirine bağlayan kancalardan bazıları Akçakale köyünü geçtikten hemen sonra açılınca yola çok sayıda tomruk düştü.

    Sürücü yaralandı

    O esnada yoldan aynı istikamette ilerleyen Özlem Ş. yönetimindeki 29 AN 229 plakalı otomobile çarpan tomruklar araçta maddi hasara neden olurken sürücü hafif şekilde yaralandı.

    Gümüşhane de yola savrulan tomruklar otomobile çarptı: 1 yaralı #1

    Tomruklar temizlendi, karayolu ulaşıma açıldı

    İHA'nın haberine göre, kazanın ardından yaralı sürücü Özlem Ş., Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken bir süre ulaşıma kapanan karayolu tomrukların temizlenmesi ve hasarlı aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

    Gümüşhane de yola savrulan tomruklar otomobile çarptı: 1 yaralı #2

    Gümüşhane de yola savrulan tomruklar otomobile çarptı: 1 yaralı #3


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