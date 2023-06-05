Gümüşhane’deki bir köyü çekirgeler istila etti Çevrepınar köyünde sayıları binleri aşan çekirge, evler ve tarım arazilerini istila etti. Tarla ve bahçelere zarar veren türünün ‘yeşil çekirge’ olduğu tespit edilen çekirgeler için İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

DHA

Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde evleri ve tarım arazilerini çekirgeler istila etti.

Bahçelerdeki biber, domates, fasulye gibi mahsulleri yiyerek yok eden çekirgeler için İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde sayıları binleri aşan türün, Türkiye'nin tüm bölgelerinde olan ‘yeşil çekirge’ olduğu tespit edildi.

"Yağışlar ilacın etkisini azalttı"

Ekipler ilaçlama çalışması yaptı ancak yoğun yağışlar ilacın etkisini azaltınca, mücadele sonuç vermedi.

Şiran İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ilçede daha önce de çekirge istilası görüldüğü, yağışların durmasıyla yeniden bölgede kapsamlı ilaçlama çalışmalarının yapılacağı ifade edildi.

Yaşam alanları kısıtlanan köy sakinlerinden muhtar Seyfettin Nazlı, şunları söyledi:

"Sinek büyüklüğündeler, ekinlere zarar veriyorlar"

Köyümüzde çekirgeler başımızı bela oldu. Sinek büyüklüğündeler, ekinlere zarar veriyorlar. Bu sıkıntı daha önce diğer köylerde de yaşanmıştı. Ekipler o zaman müdahalede bulunarak, çekirge istilasını durdurdular. Köyümüzde son dönemde çekirgeler yoğunlaştı. Yeterli ekipmanımız, ilaç pompası olmadığı için istilanın önüne geçemedik. Yeterli ilaçlamalar yapıldı ancak aşırı yağışlar ilaçlamalardan fayda alınmasına engel oldu. Havaların düzelmesiyle birlikte gerekli çalışmaları yeniden yapacaklar.

"İnsanın eli ayağı da kaşınıyor"

Köylülerden Hanım Yılmaz da “Kapımızı, penceremizi açamıyoruz. Dışarı çıkarken ilk önce kapıya tekme atıyorum ki; ‘çekirgeler düşsün de dışarı çıkalım’ diye. Çamaşır asamıyorum. İnsanın eli ayağı da kaşınıyor. Umarız bir çare bulunur.” diye konuştu.