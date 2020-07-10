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    Gümüşhane'deki Dipsiz Göl eski haline getirildi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün yürütülen çalışmalar sonucu eski haline getirildiğini duyurdu.
    • İHA
    • 10.07.2020 - 00:27
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    Gümüşhane'deki Dipsiz Göl eski haline getirildi

    Gümüşhane'deki Dipsiz Göl geçtiğimiz sene yasal izinle yapılan define kazısında tahrip edilmişti.

    Olay üzerine çalışmlara başlatılmış ve göle su verilmeye başlanmıştı.

    Gümüşhane'deki Dipsiz Göl eski haline getirildi #1

    GÖL TEKRAR HAYAT BULDU

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yürütülen rehabilitasyon çalışmaları sonucunda gölün tekrar hayat bulduğunu duyurdu.

    Bakan Kurum, Twitter hesabından, Dipsiz Göl'e ilişkin bugün çekilen bir videoyu paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, “Bilim insanlarımız ve uzman ekiplerimizle gölde yaptığımız rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl tekrar yeşilin içinde hayat buldu. Dipsiz Göl ve cennet vatanımızın tüm tabiat varlıkları korumamız altında” ifadelerine yer verdi.

    Gümüşhane'deki Dipsiz Göl eski haline getirildi VİDEO

    Gümüşhane'deki Dipsiz Göl eski haline getirildi #2


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