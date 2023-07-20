Gümüşhane'nin yüksek yaylalarında sobalar yaz aylarında da sönmüyor Türkiye'nin birçok ili sıcak havanın etkisi altındayken, serin yaylalarıyla ünlü Gümüşhane’de temmuz ayının son günlerine doğru yüksek kesimlerde sobalar hala yanıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Coğrafyasının yüzde 60’ını dağların oluşturduğu ve kayıtlı 430'dan fazla yaylasıyla Gümüşhane, doğal güzellikleriyle biliniyor.

Süslü, mistik bir atmosfere sahip olan şehrin merkezi sıcaktan kavrulurken, yaylalarda aynı durum söz konusu değil…

Gümüşhane'nin serin yaylaları...

Geçiş ikliminin yaşandığı sıcaklık farkının 20 dereceye ulaştığı Gümüşhane’de akşam saatlerinde tamamen farklı oluyor.

Güneşin etkisini kaybetmesiyle kent merkezinde ılık hava etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde ise sobalar yakılıyor.

Sakinliği ve huzuru arayanların vazgeçilmez adresi olan yüksek rakımlı Gümüşhane yaylaları, serin ve temiz havasıyla dikkat çekiyor.

Soba yakıp, ısınıyorlar

Denizden 2 bin metre yükseklikteki Dörtkonak Yaylası’nda ailesiyle kalan 10 yaşındaki Sare Balki, bir aydır yaylada olduklarını ve her akşam soba yakmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Temmuz ayında olmalarına rağmen akşamları soğuk olduğu için üşüdüklerini dile getiren Balki, şöyle konuştu:

Gündüz kısa, akşam uzun kollu giysiler

Bir aydır yayladayız ve geldiğimizden beri her akşam sobayı yakıyoruz. Yakmazsak üşüyoruz. Sabahları dışarı çıktığımda yaş oluyor otlar, dizlerime kadar hep ıslanıyor, hasta oluyorum ondan sonra. Gündüzleri de çok sıcak oluyor kısa kol giyiyor, akşam olduğunda da soğuk oluyor ve bu sefer de kalın bir şeyler giyiyoruz. Bu durum hem güzel hem kötü. Ülkemizin sıcak bölgelerinde yaşayanlar çok sıcak olduğu için bunalıyorlardır ama buraların soğuk olmasından bunalıyoruz. Ben sıcak yerlerde değil de burada olmak isterim. Sobayı yakınca ısınıyorum ama Antalya'da sıcağa bir şey yapamıyorsun. Klima açsan bile yine de çok sıcak oluyor. Ben şanslıyım yani.

Okullar açılana kadar gitmeyecekler

Metin Balki ise “Akşamları soğuk oluyor, soba yakıyoruz. Yakmadan durulmuyor. Sobanın ısıtması güzel ve keyifli oluyor. Gündüz çok sıcak, akşamları da rüzgarın da etkisiyle soğuk oluyor. Okullar açılana kadar buradayız.” diye konuştu.