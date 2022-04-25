Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı

Türkiye'nin güneyinden gelen toz taşınımı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili oldu. Bölgede evlerin balkonları ve araçlar tozla kaplandı.

Mısır ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösterdi.

Bölgede günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak'ta toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Maskeler takıldı

Araç ve balkonların üzeri toz tabakasıyla kaplanırken, sabah saatlerinde dışarı çıkanların çoğu maske taktı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, toz taşımının özellikle Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yoğun olacağını duyurdu.

Yetkililer uyardı

Öte yandan yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

DHA'nın haberine göre hava kalitesinin düşmesi nedeniyle nefes almakta zorlananlar da oldu.