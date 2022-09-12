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    Güngören'de 4 katlı binada çatlaklar oluştu: 2 bina tahliye edildi

    Güngören’de 4 katlı binada gece saatlerinde çatlaklar meydana geldi. Tedbir amaçlı iki binada buluna vatandaşlar tahliye edildi.
    • 12.09.2022 - 06:17
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    Güngören'de 4 katlı binada çatlaklar oluştu: 2 bina tahliye edildi

    Güngören Genç Osman Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında Mehmetçik Sokak üzerinde, gece saatlerinde binadan seslerin gelmesi üzerine şüphelenen vatandaşlar, evlerinin içinde ve bina dışında çatlaklarların oluştuğunu gördü.

    Binada çatlaklar görüldü

    Çatlakları gören bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri ve itfaiye ekipleri çatlak olan binada incelemelerde bulundu.

    İncelemler sonucunda tedbir amacıyla çatlak olan bina ve bitişiğindeki bina tahliye edildi. Binadan tahliye edilen vatandaşların bir kısmı sokakta beklerken bazı vatandaşların ise çevrede bulunan akrabalarının evlerine gittiği öğrenildi.

    Güngören de 4 katlı binada çatlaklar oluştu: 2 bina tahliye edildi #1

    "Yan binada sallantı olmuş, fayanslar dökülmüş"

    İHA'nın haberine göre, boşaltılan binaların yan tarafında yapımı devam eden bir inşaat ise dikkat çekti.
    Tahliye edilen binada oturan Nevzat Civcik isimli bir vatandaş,
    "Şu anda bekliyoruz, tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Yan binada sallantı olmuş, herhalde fayanslar dökülmüş. Biz de onun için çıktık dışarı bekliyoruz, bakalım ne olacak. Zabıta ekipleri geldi, biz de dışarıda bekliyoruz. Bizim binada çatlak yok, yan binada var" diye konuştu.

    Belediye ekiplerinin bina önündeki önlemi, incelemeler bitene kadar süreceği öğrenildi.

    Güngören de 4 katlı binada çatlaklar oluştu: 2 bina tahliye edildi #2

    Güngören de 4 katlı binada çatlaklar oluştu: 2 bina tahliye edildi #3


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