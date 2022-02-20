İstanbul Güngören'de bulunan 52 yıllık sitede oturanlar, kolon demirleri çürüyen, duvarlarında çatlaklar açılan binaların beşik gibi sallandığını belirterek destek istedi.

İstanbul'un Güngören ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan, 50 dairenin bulunduğu 4 bloklu 52 yıllık Bulut Sitesi'nde vatandaşlar korku içinde yaşıyor.

Dış cephesinde derin çatlakların, çürük kolon demirlerinin görüldüğü sitede, evlerin içi de rutubetle kaplı.

ÇÖKEN TAVANLARA TAHTA ÇUBUK VE NAYLON KOYDULAR

Çöken daire tavanlarına tahta çubuk koyarak ve naylonla kaplayarak çözüm bulduğunu söyleyen site sakinleri yetkililerden binaların yıkılması ve yeniden yapılması için destek bekliyor.

Güngören'de 52 yıllık sitenin sakinleri: Beşik gibi sallanıyoruz - VİDEO

"TEK İSTEĞİM BURANIN BUGÜN YIKILMASI"

26 yıldır sitede oturan ve 1 yıl önce evden taşınarak kiraya çıkmak zorunda kaldığını söyleyen Ramazan Taşlı, "Kendimi de geçtim yaşlı annem, yeğenlerim var. Burada nasıl kalalım? Belediyeden gelip numune aldılar. Pazartesi günü sonuçlar çıkacakmış. Bir an önce boşaltmamızı söylüyorlar. Tek isteğim buranın bugün yıkılması, herkesin evlerini boşaltması" dedi.

"EV TUTUP ÇIKABİLSEM ÇOKTAN ÇIKMIŞTIM"

Banyo tavanından demirler gözüken, mutfak tavanının naylon ile kapatan ve odasının bir tanesi komple rutubet saran evde 18 yıldır yaşayan Suna Erşahin de, "Bu çökmeler son 5 senedir var. Üstümdeki dairenin bütün demirleri çıktı ve onun suyu bana geliyor. Mutfak tavanını naylonla kapattık, diğer yerlere leğen koyuyoruz. Banyonun tavanı hep düşük. Belediye bu duruma el atsın. Ev tutup çıkabilsem çoktan çıkmıştım. Diğer ailelerin hepsi gitti biz 5 kişi kaldık. Hepsini kiraya verdiler" diye konuştu.

"BALKONUMA ZOR ÇIKIYORUM"

20 yılı aşkın süredir sitede oturan Fatma Aydemir ise, "Belediyeden gelip parça aldılar, sonucu pazartesi çıkacak. Burada kalmaktan çok korkuyorum, balkonuma zor çıkıyorum. Çocuklarımı, torunlarımı bakkala göndermekten korkuyorum. Tinerciler aşağı bodruma inip yangın da çıkarıyorlar" ifadelerini kullandı.

"EVİMİZ BEŞİK GİBİ SALLANIYOR, ÖLMEMİZ Mİ LAZIM"

Site sakinlerinden Kadriye Toprak, karşıdaki binanın yıkıldığını bunun da kendi evlerini daha çok salladığına dikkat çekerek, "Bizim evimiz beşik gibi sallanıyor. Parası olan gidebiliyor ama biz çıkamıyoruz. 52 senelik bina gelip bir şeyler yapsınlar, ölmemiz mi lazım? Benim evimde de küçük çatlaklar var ama evin temeli gittikten sonra sağlam olsa ne olacak? Kolonların hepsi gitmiş, kırılmış, kum gibi eriyor" dedi.

BELEDİYE İNCELEME YAPTI

Site sakinlerinin çağrısına kulak veren belediye ekiplerinin karot örneği alarak gerekli incelemeyi başlattıkları bildirildi.

Güngören Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kentsel dönüşüm seferberliği ile vatandaşlara, kira yardımı, finansman desteği, yan yana anlaşan iki komşuya +1 kat fazla imar hakkı, dönüşüm için anlaşan sitelere yüzde 25 daha fazla imar hakkı tanınıyor. Bu binalardaki hak sahipleri de çıkan sonucun ardından yapılacak işleme göre bu haklardan faydalanabilecekler" denildi.

50 DAİRELİ SİTE TAHLİYE EDİLİYOR

Binanın çöken bazı yerlerine kendi imkanlarıyla çözüm bulmaya çalışan site sakinlerinin talebi üzerine Güngören Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri karot örneği alarak, binada inceleme yaptı. Alınan karot örneklerinin ardından binanın yıkımına karar verildi. 4 bloktan oluşan 50 daireli site sakinlerine bugün zabıta ve polis ekipleri tarafından tahliye kararı iletildi. Site sakinlerine değerli eşyalarını yanlarına alarak binadan çıkmaları istendi. Kalacak yeri olmayanlara da belediye tarafından yer sağlanacağı öğrenildi.

"SADECE İNSAN TAHLİYESİ YAPILIYOR"

Aldıkları tahliye kararına hazırlıksız yakalandıkları ifade eden Ata Aydoğdu, "Bugün mühürleme kararı çıktı. Tahliye edilecek, bizim de bir planımız yok anlık oldu. Keşke birkaç gün önceden haberimiz olsaydı. Şimdi herkes bu anlamda bir şok geçirdi. Bir yer göstereceklerini düşünüyorum insanlara. Bunun dışında kalacak bir yerim yok, buradaki çoğu insan da mağdur durumda" diye konuştu.

Bir diğer site sakini olan Faruk Macı da, "Bugün sadece insan tahliyesi yapılıyor, eşya değil. Sonraki aşamalarda eşya tahliyesi ve bina yıkımı olacak" dedi.