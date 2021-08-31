Güngören'de balkon çöktü
Birinci katındaki dairede çökme gerçekleşen 5 katlı binaya, Karot örneği alını sonrası mühür vuruldu.
- DHA
- 31.08.2021 - 17:41
- Güncelleme : 01.09.2021 - 02:15
İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde, 5 katlı binanın arka cephesindek birinci kattaki dairenin balkonunda çökme yaşandı.
Olay sonrası belediye ekipleri binada incelemelerde bulundu.
BİNA BOŞALTILDI
19 daire, 2 iş yeri olan iki bloktan oluşan bina tedbir amaçlı tahliye edilerek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Bina sakinlerinin kimisi akrabalarına yerleşirken, kimisi de belediye tarafından otellere yerleştirildi.