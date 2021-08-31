Euro
9.8303
0.04%
Dolar
8.3073
0.02%
Altın
484.73
0.06%
Borsa
1.472
0.95%
Bitcoin
394.397
-0.48%
EXEN Coin
25.20
-2.74%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Güngören'de balkon çöktü

    Birinci katındaki dairede çökme gerçekleşen 5 katlı binaya, Karot örneği alını sonrası mühür vuruldu.
    • DHA
    • 31.08.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 02:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güngören'de balkon çöktü

    İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde, 5 katlı binanın arka cephesindek birinci kattaki dairenin balkonunda çökme yaşandı.

    Olay sonrası belediye ekipleri binada incelemelerde bulundu.

    BİNA BOŞALTILDI

    19 daire, 2 iş yeri olan iki bloktan oluşan bina tedbir amaçlı tahliye edilerek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

    Bina sakinlerinin kimisi akrabalarına yerleşirken, kimisi de belediye tarafından otellere yerleştirildi.

    Güngören de balkon çöktü #1

    Güngören de balkon çöktü #2

    Güngören de balkon çöktü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir