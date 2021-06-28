Güngören'de çöken balkonun altından geçen anne ve 3 çocuğu kıl payı kurtuldu

Güngören'de 3 katlı binanın en üst kat balkonu, anne ve çocuklarının geçmesinin ardından aniden çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören ilçesi Güneştepe Mahallesinde akşam saat 18.40 sıraların meydana gelen olayda, Rezaki Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst kat balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

BALKONDAN KOPAN BETON PARÇALAR SOKAĞA DÜŞTÜ

Balkondan kopan beton parçaları sokak üzerine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU SON ANDA KURTULDU

Balkonun çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta hareketlilik yaşandığı, anne ve 3 çocuğunun altından geçmesinin ardından balkonun çöktüğü görülüyor.

Güngören’de bir binanın 3. katındaki balkon çöktü VİDEO

İTFAİYE ERİNİN BAYRAK HASSASİYETİ

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çöken balkonda kalan beton parçalarını kırdı. İtfaiye eri, çöken balkonda asılı Türk bayrağını yerinden alıp, katlayarak cebine koydu. İtfaiye erinin bayrak hassasiyetini gören bazı vatandaşlar 'helal olsun işte bu' diye bağırdı.

Güngören Belediyesi zabıta ekipleri bina önünde demir bariyerlerle önlem aldı. Olay sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken dairenin balkonunda hasar oluştu. Tahliye edilen binadan karot örnekleri alındı. Yapılacak incelemelerin ardından binanın akıbetine ilişkin karar verileceği öğrenildi.

"ÇOK SAĞLAM BİNAMIZ, DAHA YENİ TADİLAT YAPTIRDIK"

Balkonu çöken binanın altında iş yeri bulunan Remziye Yıldırım, "Oturuyorduk, birden bire sesle kendimizi dışarı attık. Bir çökme oldu hiçbir şey anlamadık. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. İş yerim var ayakkabıcıyım. Maalesef yaşadık bu olayı da, Allah korudu başka bir şey diyemiyorum. Çok sağlam binamız, daha yeni tadilat yaptırdık" dedi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.