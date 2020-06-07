Gurbetçiler yola çıktı

Tatillerini Türkiye’de geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan giriş yapmaya başladı.

Koronavirüs salgınının yayılma hızının yavaşlaması ve Avrupa'daki birçok ülkenin sınırlarını açmasıyla, bu ülkelerde yaşayan Türkler de tatillerini ülkelerinde geçirmek için yola çıktı.

SAĞLIK TARAMASI

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan Türk vatandaşları, ateş ölçümlerinin ardından Edirne Sağlık Müdürlüğü personelince sağlık taramasından geçiriliyor.

İZALASYON

Sosyal izolasyon ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirilen vatandaşlara 14 gün ev izolasyonuna tabi olduklarına dair onay formu imzalatılıyor.

GÜVENLİ 2 ROTA

Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) tarafından da yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına güvenli seyahat rotaları paylaşıldı.

1. ROTA

Fransa- Belçika- Hollanda- Almanya- Avusturya- Macaristan- Sırbistan- Bulgaristan- Türkiye (Kapıkule)

2. ROTA

Fransa- Belçika- Hollanda- Almanya- Avusturya- Slovenya- Hırvatistan- Sırbistan- Bulgaristan- Türkiye (Kapıkule)

BU ÜLKELERDEKİ GEÇİŞ UYGULAMALARI ŞU ŞEKİLDE;

FRANSA

Fransa-Almanya arasındaki geçişlerde gevşetilmiş sınır kontroller yapılmaktadır. Bu kontroller 15 Haziran 2020 tarihinde kaldırılacaktır. Geçişlerde herhangi bir izin, belge ve korona test sonucu talep edilmemektedir.

BELÇİKA

Belçika-Almanya arasındaki sınır kontrolleri 8 Haziran 2020 tarihine kadar devam etmektedir. Geçişlerde herhangi bir izin, belge ve korona test sonucu istenmemektedir.

HOLLANDA

Hollanda-Almanya arasındaki geçişler açıktır. Dönem dönem yapılan kontrollerde seyahat nedeni sorulmaktadır. Geçişlerde herhangi bir izin, belge ve kovid-19 test sonucu talep edilmemektedir.

ALMANYA

Almanya’nın komşu ülkeleri olan Danimarka, Avusturya, Hollanda, İsviçre ve Fransa ile mayıs ayında gevşetilen geçiş kontrolleri, 15.06.2020 tarihinde tamamen kaldırılacaktır. Ayrıca 02.06.2020 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda 26 Avrupa Birliği üyesi ülkenin yanı sıra İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein’a yönelik seyahat uyarısını da kaldırmıştır.

Lüksemburg ile sınır kontrolleri 16.05.2020 tarihinde kaldırılmıştır.

AVUSTURYA

Almanya – Avusturya arasındaki geçişlerde gevşetilmiş sınır kontroller yapılmaktadır. Türkiye seyahatleri için geçişlere izin verilmektedir. Bu kontroller 15 Haziran 2020 tarihinde kaldırılacaktır. Geçişlerde herhangi bir izin, belge ve korona test sonucu talep edilmemektedir.

MACARİSTAN

Avusturya-Macaristan arasındaki geçişlere belirli saatlerde izin verilmektedir. Hegyeshalom (Avusturya), Rajka (Slovakya) ve Tornyiszentmiklós (Slovenya) sınır kapılarından her gün saat 20:00-12:00 arasında geçiş yapılabilmektedir. Transit geçiş sırasında en kısa sürede Macaristan sınırlarının terk edilmesi, belirlenmiş rotada seyahat edilmesi, sadece zorunlu olması halinde belirlenmiş olan benzin istasyonları (bu benzin istasyonlarında “Transit Only” tabelası bulunmaktadır) ve dinlenme tesislerinde durulması mümkündür. Bu kurallara uymayanların tespiti halinde ceza kesilmektedir. Geçişlerde herhangi bir izin, belge ve korona test sonucu talep edilmemektedir.

SLOVENYA

Avusturya-Slovenya arasında geçişler açıktır. Türk vatandaşlarına aynı gün içinde ülkenin terkedilmesi şartıyla transit olarak geçiş izni verilmektedir. Geçişlerde herhangi bir izin, belge ve korona test sonucu talep edilmemektedir.

HIRVATİSTAN

Slovenya-Hırvatistan arasında geçişler açıktır. Geçişlerde herhangi bir izin, belge ve korona test sonucu talep edilmemektedir.

SIRBİSTAN

Macaristan-Sırbistan arasında geçişler açıktır. Geçişlerde herhangi bir izin, belge ve korona test sonucu talep edilmemektedir. Transit geçiş sırasında en kısa sürede Sırbistan sınırlarının terk edilmesi, sadece zorunlu olması halinde belirli benzin istasyonları ve dinlenme tesislerinde durulması gerekmektedir. Bu konuda sınırlarda bilgilendirici broşür dağıtılmaktadır.

BULGARİSTAN

Sırbistan-Bulgaristan arasında geçişler açıktır. Bulgaristan’a girişte transit geçiş yapılacağına, Bulgaristan’daki salgın durumuyla ilgili bilgi sahibi olunduğuna ve bütün sorumluluğun üstlenildiğine dair bir belgenin doldurulması gerekmektedir. korona test sonucu talep edilmemektedir.