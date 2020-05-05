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- Gürbulak'ta bekleyen tırların giriş işlemleri başladı
Gürbulak'ta bekleyen tırların giriş işlemleri başladı
Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tırın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak, Türkiye'ye giriş işlemlerinin başladığı bildirildi.
- AA
- 05.05.2020 - 14:55
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs sürecindeki tedbirler kapsamında geçici olarak girişlere kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförlerinin mağduriyetini giderdiklerini duyurdu.
"280 TIRIN İŞLEMLERİ BAŞLADI"
Pekcan açıklamasında, "Bu sabah itibarıyla Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tırın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı." ifadesini kullandı.