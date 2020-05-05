Dolar
7.0862
0.5905%
Euro
7.6851
-0.0208%
Altın
1698.54
-0.1939%
Borsa
98687.73
-0.1563%
G. Altın
386.014
0.1608%
Bitcoin
62848.48
-0.1955%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    Gürbulak'ta bekleyen tırların giriş işlemleri başladı

    Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tırın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak, Türkiye'ye giriş işlemlerinin başladığı bildirildi.
    • AA
    • 05.05.2020 - 14:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Gürbulak'ta bekleyen tırların giriş işlemleri başladı

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs sürecindeki tedbirler kapsamında geçici olarak girişlere kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförlerinin mağduriyetini giderdiklerini duyurdu.

    "280 TIRIN İŞLEMLERİ BAŞLADI"

    Pekcan açıklamasında, "Bu sabah itibarıyla Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tırın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı." ifadesini kullandı.

    Görüş Bildir