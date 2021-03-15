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Gürcistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü çift yakalandı

Gürcistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü çift yakalandı

Çorum'da 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan haklarında hapis cezası bulunan firari doktor M.K.K. ve eşi Ş.R.K., Sarp Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinde Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.