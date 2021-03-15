Gürcistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü çift yakalandı
Çorum'da 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan haklarında hapis cezası bulunan firari doktor M.K.K. ve eşi Ş.R.K., Sarp Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinde Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
- DHA
- 15.03.2021 - 13:44
Çorum Hitit Üniversitesi öğretim üyesi doktor M.K.K. ve eşi Ş.R.K. hakkında, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçlamasıyla dava açıldı.
Örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen çift, yargılandıkları davada hapis cezası aldı.
DORSEDEN ÇIKTILAR
Çift, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinde yasa dışı yollardan Gürcistan'a kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan çift sorguya alındı.