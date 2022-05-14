Gürsel Tekin: Türkiye'de doğan Suriyeli çocuklara sahip çıkmalıyız

Suriyeli göçmenler ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Türkiye’de 1 milyon (Suriyeli) çocuk doğdu. Bunlar bizim çocuklarımız." dedi.

Türkiye'de en büyük sorunlardan biri Suriyeli mülteciler konusu olarak görülüyor.

İktidara geldikleri takdirde Suriyeli mültecileri göndereceğini söyleyen partiler öne çıkmaya başladı.

Kılıçdaroğlu: Suriyelileri göndereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hükümete geldiklerinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile anlaşıp Suriyelileri göndereceğini açıklamıştı.

Daha önce İstanbul'un göç haritasını çıkaran CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise konuyla ilgili Deutsche Welle'ye röportaj verdi.

Tekin verdiği röportajda, Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmenler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de doğan Suriyeli çocuklar bizim çocuklarımız"

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu "Türkiye'de 754 bin Suriyeli bebek doğdu." açıklamasını hatırlatan Tekin, "Bana göre bu sayı 1 milyon. Yani bir milyon çocuk Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında ve hastanelerinde doğdu. Bunlar bizim çocuklarımız; anneleri, babaları, aileleri hangi ülkenin insanı olursa olsun. Bunları nasıl entegre edeceğiz, bu konuda ne yaptınız şimdiye kadar mesela? Bu çocuklar sağlıklı beslenebiliyor mu, eğitim alabiliyor mu, nasıl yerlerde yaşıyorlar? Hiçbir şey yok. Aşama aşama entegre ederseniz elbette olur. Birçok Avrupa ülkelerinde benzerlerini görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Yerleşik hale gelen Suriyelilerin gitmesi mümkün değil"

Bazı Suriyelilerin gitmesinin mümkün olmadığını açıklayan Tekin, "Geçenlerde toptancıların olduğu bir bölgede 1300 civarında işyeri olduğunu ve 250'sinin Suriyeli iş adamlarına ait olduğunu gördüm. Bunların gitmesi mümkün değil. Bunlar göçmen olmaktan çıkıp seçmen olmuşlar artık. Yerleşik hale gelmişler. Ama sefalet içinde yaşayanların kesinlikle gidebileceğini görüyorum ve hissediyorum. Ama can ve mal güvenliğini böylesi bir coğrafyada bugünden yarına sağlamak ve göndermek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"Can ve mal güvenlikleri sağlanırsa yüzde 70'i gider"

Suriyelilerin yüzde 30'unu göndermenin mümkün olmadığını belirten Tekin, "Can ve mal güvenliğini sağlarsanız inanın yüzde 70'i gider, buna hiç tereddütünüz olmasın. Diğer yüzde 30'unu göndermek ise mümkün değil, yerleşik hale gelmiş durumdalar çünkü." dedi.

CHP'li Gürsel Tekin İstanbul'un göç haritasını çıkardı - Haberi için tıklayınız -

Kemal Kılıçdaroğlu: Suriyelileri ülkesine göndereceğiz - Haberi için tıklayınız -