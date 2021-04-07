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    • Güvenlik güçleri 'Suriye'de TSK'nın gözlem noktası yakınında saldırı' iddiasını yalanladı

    Güvenlik güçleri 'Suriye'de TSK'nın gözlem noktası yakınında saldırı' iddiasını yalanladı

    Güvenlik kaynakları, sosyal medyada ortaya çıkan "Suriye'nin kuzeyinde TSK'ye ait gözlem noktası yakınında saldırı" iddialarının doğru olmadığını açıkladı.
    • AA
    • 07.04.2021 - 00:25
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    Güvenlik güçleri 'Suriye'de TSK'nın gözlem noktası yakınında saldırı' iddiasını yalanladı

    Sosyal medyada  "Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna" yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

    GÜVENLİK GÜÇLERİ, İDDİALARI YALANLADI

    AA'nın haberine göre, güvenlik kaynaklarınca sosyal medyada, "Haseke kırsalında TSK'ye ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna yönelik" iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

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