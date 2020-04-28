Haber spikeri Hülya Seloni koronavirüse yakalandı

Kanal 7 Ana Haber Spikeri Hülya Seloni, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Bir süredir ekranlarda bulunmayan Hülya Yürekli Seloni, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Başarılı spiker yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını açıkladı.

"AİLECE KORONA OLDUK"

Seloni yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Sevgili dostlarım sizlerin de merak ettiği uzere bir süredir ekranlarda yokum. Maalesef ailece korona olduk. Ben 12 Nisan'da semptomlarım başlayan koronavirüs tedavimi tamamlayarak dün hastaneden taburcu oldum, eşim ve Alara hastalık sürecini evde tedavi ile geçirdiler. Hepimiz çok şükür iyiyiz dinlenmedeyiz." dedi.

"SAĞLIK HER ŞEY VE YAŞAM ÇOK DEĞERLİ"

Seloni, "Şunu bir kez daha anladık ki “sağlık” her şey ve yaşam çok değerli. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum büyüklerime hürmetlerimi sunuyorum. Hastalarımıza acil şifalar, sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Sağlıkla mutlulukla kalın.'' dedi.