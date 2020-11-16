Habur Çayı’nda suya kapılan akser şehit oldu

Irak sınırında teslim olacak teröristleri sevk etmek için bölgeye giden bir asker, Habur Çayı'nda suya kapılarak ağır yaranırken, kaldırıldıüı hastanede hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı, bir askerin şehit olduğu olayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Şırnak /Silopi’de Irak sınır hattında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek maksadıyla girdiği Habur Çayı’nda suya kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."