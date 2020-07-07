Hac ziyaretlerinde maske zorunluluğu olacak

Hac döneminde Mekke ziyaretleri sadece maske ile gerçekleştirilebilecek.

Hac ibadetini yerine getirmek için her yıl yaklaşık iki buçuk milyon hacı adayının akın ettiği Suudi Arabistan, bu sene yabancı ziyaretçilere kapılarını kapattı.

Hac dönemindeki ziyaretleri korona salgını nedeniyle sadece ülke içinden kabul edilecek hacı adaylarıyla sınırlandıran Suudi Arabistan, Mekke'ye gideceklere 65 yaş üstü sınırlaması da getirdi. Kabe ziyaretlerini sadece 65 yaş altındakiler yapabilecek.

MASKE TAKMAK ZORUNLU

Ülke içinden gelen ziyaretçilerin sayısı da Suudi Arabistan Hastalıklardan Korunma ve Mücadele Merkezi tarafından birkaç binle sınırlandırıldı ve maske takılması zorunluluğu getirildi.

Merkezin hazırladığı önlemler kataloğuna göre Kabe'nin yedi kez tavaf edilmesi 1,5 metrelik sosyal mesafe korunacak ve Kabe'ye dokunulmayacak.

Ayrıca hacı adayları kıyafet, mendil ya da cep telefonu gibi kişisel eşyalarını da birbirleriyle paylaşamayacak.

Ziyaretçilerin kullandığı otobüslerin yarı kapasiteyle dolu olması ve kurallara sadece ibadet esnasında değil konaklama yerlerinde ve restoranlarda da uyulması istendi.