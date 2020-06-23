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    Hacca gitmeye hak kazananların kura hakları korunacak

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın aldığı karar sonrası, 2020'de kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların kura haklarının korunacağını açıkladı.
    • AA
    • 23.06.2020 - 02:58
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    Hacca gitmeye hak kazananların kura hakları korunacak #1

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,  Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğunu belirtti.

    "HACILARIN KURA HAKLARI KORUNACAK"

    Başkanlığın gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Erbaş, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.

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