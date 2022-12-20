Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç güvenlik ve hava operasyonlarında kullanılacak 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN'ın ilk sevkiyatı gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK'nın talepleri doğrultusunda Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) mühendislerince tasarlanan ve geliştirilen BORAN, uluslararası standartlardaki 24 testten başarıyla geçti.

1 dakikada atışa hazır hale getiriliyor

Zorlu arazi koşullarında yapılan operasyonlarda TSK'nın elini güçlendirmek amacıyla geliştirilen BORAN, 1780 kilogram ağırlığı ile havadan ve karadan taşınarak, istenilen araziye kısa sürede ulaştırılıp 1 dakikada atışa hazır hale gelebiliyor.

Hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterinde - VİDEO

17 km menzilli, dakikada 6 atış yapıyor

AA'nın aktardığına göre; atış Kontrol Sistemi ve gece gündüz 360 derece atış kabiliyeti bulunan BORAN, sıfırın altında 32 ila 44 dereceye kadar hava koşullarında görev yapabiliyor. 17 kilometre etkili menzile sahip BORAN, dakikada 6 atış yapabiliyor.

Dünyada az sayıda ülkede bulunan BORAN, TSK'nın envanterindeki önemli silah sistemlerinden biri olacak.