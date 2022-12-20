Hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterinde
- 20.12.2022 - 07:40
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK'nın talepleri doğrultusunda Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) mühendislerince tasarlanan ve geliştirilen BORAN, uluslararası standartlardaki 24 testten başarıyla geçti.
1 dakikada atışa hazır hale getiriliyor
Zorlu arazi koşullarında yapılan operasyonlarda TSK'nın elini güçlendirmek amacıyla geliştirilen BORAN, 1780 kilogram ağırlığı ile havadan ve karadan taşınarak, istenilen araziye kısa sürede ulaştırılıp 1 dakikada atışa hazır hale gelebiliyor.
Hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterinde - VİDEO
17 km menzilli, dakikada 6 atış yapıyor
AA'nın aktardığına göre; atış Kontrol Sistemi ve gece gündüz 360 derece atış kabiliyeti bulunan BORAN, sıfırın altında 32 ila 44 dereceye kadar hava koşullarında görev yapabiliyor. 17 kilometre etkili menzile sahip BORAN, dakikada 6 atış yapabiliyor.
Dünyada az sayıda ülkede bulunan BORAN, TSK'nın envanterindeki önemli silah sistemlerinden biri olacak.