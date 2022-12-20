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    Hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterinde

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç güvenlik ve hava operasyonlarında kullanılacak 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN'ın ilk sevkiyatı gerçekleşti.
    • 20.12.2022 - 07:40
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    Hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterinde

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK'nın talepleri doğrultusunda Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) mühendislerince tasarlanan ve geliştirilen BORAN, uluslararası standartlardaki 24 testten başarıyla geçti.

    1 dakikada atışa hazır hale getiriliyor

    Zorlu arazi koşullarında yapılan operasyonlarda TSK'nın elini güçlendirmek amacıyla geliştirilen BORAN, 1780 kilogram ağırlığı ile havadan ve karadan taşınarak, istenilen araziye kısa sürede ulaştırılıp 1 dakikada atışa hazır hale gelebiliyor.

    Hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterinde - VİDEO

    17 km menzilli, dakikada 6 atış yapıyor

    AA'nın aktardığına göre; atış Kontrol Sistemi ve gece gündüz 360 derece atış kabiliyeti bulunan BORAN, sıfırın altında 32 ila 44 dereceye kadar hava koşullarında görev yapabiliyor. 17 kilometre etkili menzile sahip BORAN, dakikada 6 atış yapabiliyor.

    Dünyada az sayıda ülkede bulunan BORAN, TSK'nın envanterindeki önemli silah sistemlerinden biri olacak.

    Hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterinde #1

    Hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterinde #2


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