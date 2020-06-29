İstanbul'da trafiğe patenle çıkan genç, yürekleri ağızlara getirdi.

Sultangazi Habibler-Arnavutköy bağlantı yolunda, kamyonun arkasında tehlikeli paten yolculuğu görenleri korkuttu.

Yolda bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde patenli genç, araç yoğunluğuna ve kendi can güvenliğine aldırmadan hafriyat kamyonuna tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı.

Hafriyat kamyonu arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada - VİDEO

Akan trafikte tehlikeye aldırış etmeyen genç, bir süre sonra gözden kayboldu.