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    Hafriyat kamyonu arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

    İstanbul'da trafiğe patenle çıkan genç, yürekleri ağızlara getirdi.
    • DHA
    • 29.06.2020 - 11:17
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    Hafriyat kamyonu arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada #1

    Sultangazi Habibler-Arnavutköy bağlantı yolunda, kamyonun arkasında tehlikeli paten yolculuğu görenleri korkuttu.

    Yolda bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde patenli genç, araç yoğunluğuna ve kendi can güvenliğine aldırmadan hafriyat kamyonuna tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı.

    Hafriyat kamyonu arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada - VİDEO

    Akan trafikte tehlikeye aldırış etmeyen genç, bir süre sonra gözden kayboldu.

    Hafriyat kamyonu arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada #2

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