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    Haftanin'de Paramotor'la uçan terörist vuruldu

    Pençe operasyonları kapsamında, terör örgütü üyesi askerlerimizin üzerine Paramotor'la gelince etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2020 - 00:32
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    Haftanin'de Paramotor'la uçan terörist vuruldu

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Pençe operasyonları devam ediyor.

    Pençe-Kartal operasyonları kapsamında Haftanin'de havadan Paramotor'la uçarak gelen bir terörist, silahlı kuvvetler tarfından etkisiz hale getirilerek indirildi.

    ABDULLAH AĞAR PAYLAŞTI

    Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı. Görüntülerde etkisiz hale getirilen teröristin ve aracın fotoğrafı yer aldı.

    Haftanin'de Paramotor'la uçan terörist vuruldu #1

    500 M İRTİFADAN İNDİRMİŞLER ADAMINIZI

    Yaptığı paylaşımda Ağar, "Ey terörün korkak baronları! Saklandığınız deliklerde sözde yeni stratejinizle Türkiye’yi çökerteceğinizi iddia ediyordunuz.

    Paramotor’la Mehmetçik’in üzerine gönderdiğiniz teröristin son hali bu. 500 m irtifadan indirmişler adamınızı. Çok yüklüymüş, yere çarpınca fena patlamış.

    Haftanin'de Paramotor'la uçan terörist vuruldu #2

    "ACAİP PATLIYORLAR"

    Hişt! Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Abdi Şahin, Bese Hozat, Mustafa Karasu, Bahoz. Size söylüyorum.

    PARAMOTORLARA sadece gariban teröristleri bindirip göndermeyin. Patlayıcıları, EYP’leri iyice kuşanıp KENDİNİZ GELİN! Mehmetçik diyor ki: Acayip patlıyorlar! " ifadelerinde bulundu.

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