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    Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları

    Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan hakim ve savcıların isim listelerinden oluşan HSK kararları Resmi Gazete'de yayınlandı
    • AA
    • 13.05.2020 - 06:16
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    Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları

    Hakimler ve Savcılar Kurulu kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi.

    Nisan 2020 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.

    LİSTEDE ADI OLMAYAN, HSK'YE BAŞVURABİLECEK

    Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

    HSK'nin bir başka kararında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Nisan 2020 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

    Söz konusu kararda da sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı müracaatta bulunarak durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.

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