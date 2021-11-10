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    Hakkari kırsalında PKK'lı teröristlerin havan mühimmatı ele geçirildi

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 120 milimetrelik 12 havan mühimmatı ve 81 milimetrelik 4 havan mühimmatı ele geçirildi.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 17:26
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    Hakkari kırsalında PKK'lı teröristlerin havan mühimmatı ele geçirildi

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 'Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tütünlü-8' operasyonu düzenledi.

    ELE GEÇİRİLEN PKK MÜHİMMATLARI İMHA EDİLDİ

    Operasyon kapsamında arazide arama-tarama faaliyeti yapan ekipler, kayalık alana gizlenen 120 milimetrelik 12 havan mühimmatı, 81 milimetrelik 4 havan mühimmatı, 600 gram kara barut ve teleferik sistemi ele geçirdi. Mühimmat ve diğer malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.

    Hakkari kırsalında PKK lı teröristlerin havan mühimmatı ele geçirildi #1

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