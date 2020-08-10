Hakkari şehidinin annesine acı haber verildi

İran sınırındaki üs bölgesindeki görevinden dönerken zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 polisten Adnan Kısar'ın acı haberi ailesine verildi. Şehidin evi bayraklarla donatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrilmesi sonucu 2 polisimiz şehit oldu.

Şehit olan 2 özel harekat polisi için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenlenmesinin ardından şehit polisler Adnan Kısar ve Osman Gül'ün Türk bayrağına sarılı naaşları silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde uçağa konuldu.

ANTALYA VE KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Kısar'ın cenazesi memleketi Antalya'ya, şehit Gül'ün cenazesi ise Kahramanmaraş'a uğurlandı.

ŞEHİDİN ANNESİNE ACI HABER VERİLDİ

52 yaşında şehit olan özel harekat polisi Adnan Kısar'ın acı haberi, Kaş ilçesindeki annesine verildi. Şehidin annesinin evine Türk bayrakları asıldı.