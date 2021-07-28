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    Hakkari - Van karayolunda etkili yağışlar sürücülere zor anlar yaşattı

    Hakkari - Van karayolunda sağanak yağışların etkisiyle beraber çamur kütleleri oluştu. Ekipler, sürücülerden mecburi olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 23:58
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    Hakkari - Van karayolunda etkili yağışlar sürücülere zor anlar yaşattı

    Hakkari - Van karayolunda etkisini gösteren şiddetli yağışlar, karayolda ulaşım engellerine neden oldu.

    Güzeldere Geçidi ile Başkale ilçesinde bağlı Albayrak Mahallesi bölgesinde etkili olan yağışlardan dolayı bir çok araç ilerlemekte zorluk yaşadı.

    DAĞLARDAN KAYALAR YOLA DÜŞTÜ

    Yağmurla birlikte dağlardan inen kayalar ve çamur kütleleri yolları ulaşıma kapattı. Karayolları ekiplerinin başlattığı çalışmalarla birlikte kapanan birçok nokta tekrar temizlenerek ulaşıma tekrar açıldı.

    Öte yandan aşırı yağışlardan dolayı birçok hayvanın da telef olduğu belirtildi. Karayolları ekipleri yola çıkacak sürücüleri mecbur olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyanırken vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

    Hakkari - Van karayolunda etkili yağışlar sürücülere zor anlar yaşattı #1

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