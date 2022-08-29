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    Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

    Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında Hakkari'de 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
    • 29.08.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 18:07
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    Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Eren Abluka-29 Operasyonu devam ediyor..

    Operasyon kapsamında Hakkari'de 1 teröristin, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    "1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi"

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari Merkez ilçesi İğdeli Mahallesi kırsalında, Jandarma-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadesi yer aldı.

    Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.


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