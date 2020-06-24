Evinde kaldıkları akrabaları evine dönünce sokakta kalan aile, kendi imkanlarıyla yaptığı çadırda yaşamaya çalışıyor.

Hakkari Yüksekova'nın Yeşiltaş köyünde yaşayan bir aile, bu zamana kadar evlerinde yaşadıkları akrabalarının köye dönmesi üzerine evden ayrılmak durumunda kaldı.

Kalacak bir yer imkanı bulamayan aile, kendi imkanlarıyla yaptığı muşambadan çadırda yaşamaya çalışıyor.

9 ÇOCUKLA SOKAKTA KALDI

Sağ bacağındaki 6 santimlk kısalık sebebiyle devletten aldığı engelli maaşıyla geçimini sağlayan 38 yaşındaki Cengiz Kartal, evinde kaldığı akrabası koronavirüs nedeniyle köyüne dönünce 9 çocuğu ve eşiyle birlikte evden ayrılmak zorunda kaldı.

MECBURİ İHTİYAÇLARINI KARDEŞİNİN EVİNDE KARŞILIYOR

Aynı köy içerisindeki kardeşinin evinin yakınlarına derme çatma bir çadır yapan Kartal, banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını kardeşinin evinde gideriyor.

HAMİLELİĞİN SON AYLARI ÇADIRDA GEÇTİ

1 aydır 8 çocuğuyla çadırda yaşayan Cengiz Kartal'ın eşi Meyan Kartal, 10 gün önce 9'uncu çocuğunu da köye gelen gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda doğurduğunu belirtti.

BEBEĞİNE İSİM BİLE VEREMEDİ

Van'da bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeğine isim bile veremeden bebeğini bırakıp köye dönen anne Kartal, diğer 8 çocuğuyla birlikte çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

Hakkari'de 11 kişilik aile poşetten bozma çadırda yaşıyor - VİDEO



YARDIM BEKLİYOR

Köyde yerleşebilecekleri herhangi bir ev olmadığını belirten anne, "Devletin verdiği engelli aylığının dışında hiçbir gelirimiz yok. Yataklarımız, birkaç parça yemek tabağı ve tenceremiz dışında hiçbir şeyimiz yok. Çocuklarım geceleri köpek seslerinden dolayı uyuyamıyor. 10 gün önce dünyaya gelen bebeğimin nasıl olduğunu bile bilmiyorum. Devletten ve hayırseverlerden yardım bekliyorum." ifadeleriyle yaşadıkları sıkıntıyı aktardı.



























