Hakkari'de 27 noktada, 286 personelle denetim
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 27 noktada 286 personelle denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri, 450 araç ve 1.986 şahsa uygulama yaptı.
- İHA
- 31.03.2021 - 08:55
- Güncelleme : 31.03.2021 - 09:41
Ülke genelinde koronavirüse karşı düzenlenen uygulamalar ve denetimler devam ediyor.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 noktada denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, 286 personelle 31 iş yeri, 2 kafe, restoran, kıraathane, 1 otel tesisi, 450 araç ve 1.936 şahsı denetledi.
MASKE UYARISI YAPILDI
Maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan jandarma ekiplerinin koronavirüs denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.