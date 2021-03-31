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    Hakkari'de 27 noktada, 286 personelle denetim

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında 27 noktada 286 personelle denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri, 450 araç ve 1.986 şahsa uygulama yaptı.
    • İHA
    • 31.03.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 09:41
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    Hakkari'de 27 noktada, 286 personelle denetim

    Ülke genelinde koronavirüse karşı düzenlenen uygulamalar ve denetimler devam ediyor.

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 noktada denetim gerçekleştirdi.

    Ekipler, 286 personelle 31 iş yeri, 2 kafe, restoran, kıraathane, 1 otel tesisi, 450 araç ve 1.936 şahsı denetledi.

    MASKE UYARISI YAPILDI

    Maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan jandarma ekiplerinin koronavirüs denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.

    Hakkari de 27 noktada, 286 personelle denetim #1

    Hakkari de 27 noktada, 286 personelle denetim #2

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