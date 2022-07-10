Türkiye Diyanet Vakfı'nın sürdürdüğü organizasyon çerçevesinde Hakkari'de 3 bin aileye kurban eti dağıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürütülen 2022 yılı vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştirildi.

3 bin aileye kurban eti dağıtımı

Hakkari'de merkez ve ilçelerdeki muhtaç ailelere dağıtılmak üzere gönderilen küçükbaş hayvanların kesim işlemi yapılarak etleri 3 bin aileye dağıtıldı.





"Maddi durumu müsait olanların büyük çoğunluğu kurban vekaletlerini vakfımızdan yana tercihte bulundu"



Hakkari halkına Türkiye Diyanet Vakfı’nın vekaletle kurban kesim organizasyonuna verdikleri destek nedeniyle teşekkür eden İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, “Başkanlığımız ve vakfımız işbirliği ile yürütülen 2022 yılı vekaletle kurban organizasyonuna Hakkari halkı imkanları ölçüsünde gerekli desteği sağlamaya çalıştı. Maddi durumu müsait olanların büyük çoğunluğu kurban vekaletlerini vakfımızdan yana tercihte bulunmuştur” dedi.

Hakkari'de 3 bin aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi - Video







İhtiyaç sahibi aileler sevindirildi

Şube Müdürü Bilal Beyter ise Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlarda bulunulan kurbanlıkları mezbahada İslami şartlara uygun kesimlerini yaptıktan sonra kasaphanede parçaladıklarını ve daha sonra poşetleyip çeşitli köy ve mahallelerde tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi.



