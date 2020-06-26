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    Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Dağbaşı bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.06.2020 - 17:56
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    Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi #1

    Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerle mücadelesini kararlı bir şekilde yürütüyor.

    Bu kapsamda Hakkari'de düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    HAKKARİ'DE OPERASYON

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, operasyon sonrası bölgede yapılan aramalarda teröristlere ait silah ve mühimmat bulunduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    HAVA HAREKATINDA 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    "Hakkâri Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava Harekâtı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 P. Tf., 1 adet AK-47 P. Tf. ile 4 adet el bombası ele geçirildi."

    Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi #2

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