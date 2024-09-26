Hakkari'de 6 kilo külçe altın ele geçirildi
İHA

Hakkari'nin Derecik ilçesinde ekiplerinin gerçekleştirdiği arama sonucunda bir kamyonette 6 kilogram külçe bulundu.

"KÜLÇE ALTINLARA EL KONULDU"

Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Derecik ilçesinde kamyonet ile yasadışı yollardan kayıt dışı olarak altın sevk edileceği duyumu alınmıştır. Duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, şüpheli kamyoneti tespit etmiş olup araç ve şahıslarda yapılan aramada şoför N.C. ile yanında bulunan G.C. isimli şahısın üzerinde piyasa değeri 17 milyon 600 bin TL olan 6 adet 1 kilogram olmak üzere 6 kilo külçe altın ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlemlere başlanırken, külçe altınlara ise el konuldu"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Editör