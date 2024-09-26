Hakkari'de 6 kilo külçe altın ele geçirildi

İHA

Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği arama sonucunda bir kamyonette 6 kilogram külçe altın bulundu.

"KÜLÇE ALTINLARA EL KONULDU"

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Derecik ilçesinde kamyonet ile yasadışı yollardan kayıt dışı olarak altın sevk edileceği duyumu alınmıştır. Duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, şüpheli kamyoneti tespit etmiş olup araç ve şahıslarda yapılan aramada şoför N.C. ile yanında bulunan G.C. isimli şahısın üzerinde piyasa değeri 17 milyon 600 bin TL olan 6 adet 1 kilogram olmak üzere 6 kilo külçe altın ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlemlere başlanırken, külçe altınlara ise el konuldu"