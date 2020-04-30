Hakkari'de 81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü yendi

Jirki aşireti lideri 81 yaşındaki Mehmet Adıyaman, koronavirüsü 5 günde yenmeyi başardı.

Hakkari’nin Kırıkdağı köyündeki evinden alınarak, hastaneye getirilen 81 yaşındaki Jirki aşireti lideri Mehmet Adıyaman’ın yapılan tahlil sonuçları pozitif çıkmıştı.

5 gün boyunca tedavi altında tutulan Adıyaman, virüsü yenmeyi başardı.

5 GÜNDE YENDİ

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Mehmet Adıyaman, "Allah, Cumhurbaşkanımızdan, valimizden, hastane yönetiminden, sağlık çalışanlarından razı olsun. Hastanede 5 gün içinde koronavirüsü yenerek, taburcu oldum." dedi.

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ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Hakkari Devlet Hastanesinden Uzman Dr. Furkan Çağrı Oğuzlar, "Normalde hastaları bir haftada taburcu ediliyor, ancak hem ilerlemiş yaşı hem kronik hastası olmasına rağmen tedaviye iyi cevap vererek, koronavirüsü yenmesi bize umut vermiştir." ifadelerini kullandı.

Hastane Müdürü Nejdet Demir, Müdür Yardımcısı Mustafa Yoldaş ile hastane çalışanları sağlına kavuşan Adıyaman’ı, alkışlarla uğurladı.